Машина проехала до место назначения 370км слелав одну остановку . До остановки она ??ыла в пути 3ч и ехала со скоростью 70 км/ч остальной путь она проехала за 2 ч С какой скоростью ехала машина после остановки?
Математика
Машина проехала до место назначения 370км слелав одну остановку . До остановки она ??ыла в пути 3ч и ехала со скоростью 70 км/ч остальной путь она проехала за 2 ч С какой скоростью ехала машина после остановки?
Ответ(ы):
Гость:
3*70=210(км) проехала машина до остановки 370-210=160 (км) проехала машина после остановки 160:2=80(км) в час скорость машины после остановки
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