Машина проехала до место назначения 370км слелав одну остановку . До остановки она ??ыла в пути 3ч и ехала со скоростью 70 км/ч остальной путь она проехала за 2 ч С какой скоростью ехала машина после остановки?

Математика

Машина проехала до место назначения 370км слелав одну остановку . До остановки она ??ыла в пути 3ч и ехала со скоростью 70 км/ч остальной путь она проехала за 2 ч С какой скоростью ехала машина после остановки?

Автор: Гость