Коля колет колья,Наш Полкан попал в капкан,Мышки мыли миску мышке, СОЛОМЫ ВОЗ ВОЗН??ЦА ВЁЗ Найдите падежи во всех именах существительных

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Коля колет колья,Наш Полкан попал в капкан,Мышки мыли миску мышке, СОЛОМЫ ВОЗ ВОЗН??ЦА ВЁЗ Найдите падежи во всех именах существительных

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