Коля колет колья,Наш Полкан попал в капкан,Мышки мыли миску мышке, СОЛОМЫ ВОЗ ВОЗН??ЦА ВЁЗ Найдите падежи во всех именах существительных
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Коля колет колья,Наш Полкан попал в капкан,Мышки мыли миску мышке, СОЛОМЫ ВОЗ ВОЗН??ЦА ВЁЗ Найдите падежи во всех именах существительных
Ответ(ы):
Гость:
Коля-И.п. колья-В.п. Полкан-И.п. в капкан-В.п. Мышки-И.п. миску -В.п. мышке-Д.п. возница -И.п. воз-В.п. соломы-Р.п.
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