От пристани в одном направлении одновременно отплыли катер и моторная лодка . Ско??ость катера -45 км /ч , скорость моторной лодки -36 км / ч . Чему будет равно расстояние между катером и моторной лодки через 2 часа .

Математика

От пристани в одном направлении одновременно отплыли катер и моторная лодка . Ско??ость катера -45 км /ч , скорость моторной лодки -36 км / ч . Чему будет равно расстояние между катером и моторной лодки через 2 часа .

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