От пристани в одном направлении одновременно отплыли катер и моторная лодка . Ско??ость катера -45 км /ч , скорость моторной лодки -36 км / ч . Чему будет равно расстояние между катером и моторной лодки через 2 часа .
Математика
От пристани в одном направлении одновременно отплыли катер и моторная лодка . Ско??ость катера -45 км /ч , скорость моторной лодки -36 км / ч . Чему будет равно расстояние между катером и моторной лодки через 2 часа .
Ответ(ы):
Гость:
45*2=90 км расстояние,которое проплыл катер 36*2=72 км расстояние,которое проплыла моторная лодка 90-72=18 км расстояние между катером и лодкой (45*2)-(36*2)=18 км Ответ: 18 км расстояние между катером и лодкой.
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