Начерти отрезок длиной 5см.7см.4см.6см. сумма длин каких отрезков равна 1 дм 1 см? разность длин каких отрезков равна 2 см? проверь.

Математика
Начерти отрезок длиной 5см.7см.4см.6см. сумма длин каких отрезков равна 1 дм 1 см? разность длин каких отрезков равна 2 см? проверь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 см +4 см =1дм 1 см 5 см+6см=1дм1см 7см-5см=2см 6см-4см=2см
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