Марфологический разбор играют, зелёным ,к дому помогите пожалуйста

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Марфологический разбор играют, зелёным ,к дому помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Играют гл н.ф. играть (что делают?).,1 спр.,во мн.ч..в наст.врем.,сказуемое. зеленым -прил.,н.ф. зеленый (какой?)в ед.ч.,в м.р.,какое сущ такой и род, определение. к дому- сущ..н.ф.(что?) дом.,в ед.ч.,собст,.неодуш.,в м.р.,в Д.п. 2скл.,дополнение
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