Приведите примеры крылатых фраз. Помогите пж
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Приведите примеры крылатых фраз. Помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
Блоху подковать,баклуши бить,Гол как сокол.
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