Приведите примеры крылатых фраз. Помогите пж

Другие предметы
Приведите примеры крылатых фраз. Помогите пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Блоху подковать,баклуши бить,Гол как сокол.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как сделать английскую упражнение 2 страница 165 Where is your country? What is the weather like in each season? What clothes does a tourist need t...
Ответить
История
В каких сферах жизни проявилась революция цен
Ответить
Математика
При пересечении двух прямых АВ и СД в точке О образовались углы АО и СОВ , градусны?? меры которых относятся как 5/7 найти градусные меры углов АО ...
Ответить
Математика
Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь...
Ответить
Английский язык
Помогите сделать пожалуйста 1. Jill says the weather forecast for tomorrow (is, was) sunny, no rain. 2. They hoped their team (won't lose, wouldn't...
Ответить