Сочинение на тему чему может научить роман "Дети капитана Гранта"

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Моя любимая книга – «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. Этот писатель, живший в 18 веке, остается близким, понятным и удивительно актуальным в наши дни. В чем причина долголетия творений Жюль Верна? Конечно, в его героях. Ведь они по-настоящему интересны и остаются образцом для подражания спустя столетия. Герои романа «Дети капитана Гранта» отправляются искать исчезнувшего шотландца Гранта, который всегда мечтал основать на далеких островах колонии свободных людей. Им приходится преодолевать неимоверные трудности: холод Арктики и жару раскаленной пустыни, буквально продираться сквозь джунгли, покорять горные вершины, бороться с воздушными ураганами и морскими бурями, отражать нападения диких зверей и бандитов. Сильные духом, они всегда остаются жизнерадостными, бодрыми, искренними. И добро побеждает зло. Они с надеждой смотрят в будущее и неустанно идут к своей основной цели. Герои Жюль Верна, точно также как и он сам, испытывают отвращение к жестоким правителям, стремящихся только к наживе. Осуждают социальную несправедливость и захватнические войны. Человеческая доброта и преданная дружба – истинные ценности, наполняющие их сердца. Все члены поисковой экспедиции являются единомышленниками Гранта, поэтому символически названы Ж. Верном его детьми. По возвращению домой они покупают небольшой кусочек земли, превращают его в своего рода остров свободы среди материка, живут и трудятся на нем на благо общества. Они живут также дружно и, наконец, счастливо, как мечтал бесстрашный Грант. Моя любимая книга все время была со мной. Ее герои примером своих поступков учили меня самым лучшим человеческим качествам – мужеству и стойкости, гуманности и состраданию, благородству и великодушию. Я и сейчас, вглядываясь в лица смелых и честных людей, вижу в них детей капитана Гранта. И это значит, что у нас есть надежда на светлое будущее!