Помогите решить этот пример - 1) 7,8а +2,3а - 5а при а = 6
Математика
Помогите решить этот пример - 1) 7,8а +2,3а - 5а при а = 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,8×6+2,3×6-5×6=46,8+13,8-30=60,6-30=30,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Алгебра
Упростите выражения) 4*(5 - 3x) + 9x - 7 7*(2t + 5) - 23t- 11 -3*(0,7p + 1,4) + 4,8 - 7,1p 5*(6,1 - 4,2a) + 6,3a - 4,7
Математика
Пожалуйста помогите мне с задачей: столовая расходовала одну неделю по 70л молока ?? день,а другую неделю - по 80л молока в день. сколько литров мо...
Математика