Упростите выражения) 4*(5 - 3x) + 9x - 7 7*(2t + 5) - 23t- 11 -3*(0,7p + 1,4) + 4,8 - 7,1p 5*(6,1 - 4,2a) + 6,3a - 4,7
Алгебра
Упростите выражения) 4*(5 - 3x) + 9x - 7 7*(2t + 5) - 23t- 11 -3*(0,7p + 1,4) + 4,8 - 7,1p 5*(6,1 - 4,2a) + 6,3a - 4,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-12х+9х-7=13-3х 14t+35-23t-11=24-9t
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите мне с задачей: столовая расходовала одну неделю по 70л молока ?? день,а другую неделю - по 80л молока в день. сколько литров мо...
Математика
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превра??ения: mg mgso4 mg(oh)2 mg(oh)cl
Математика