Пожалуйста помогите мне с задачей: столовая расходовала одну неделю по 70л молока ?? день,а другую неделю - по 80л молока в день. сколько литров молока израсходовали за эти две недели,если столовая работала 5 дней в неделю ?6 д...

Гость: Гость:

Работало 5 д в неделю 1 неделю - по 70 л 2 неделю - по 80 л За две недели - ? 1) 70×5=350(л) - за 1 неделю 2) 80×5=400(л) - за 2 неделю 3) 350+400=750(л) - за две недели Ответ: за две недели израсходовано 750 л молока Работало 6 д в неделю 1 неделю - по 70 л 2 неделю - по 80 л За две недели - ? 1) 70×6=420(л) - за 1 неделю 2) 80×6=480(л) - за 2 неделю 3) 420+480=900(л) - за две недели Ответ: за две недели израсходовано 900 л молока