Точки A, B, C принадлежат одной прямой. Принадлежит ли точка В отрезку AC, если AC=3 см, ВС=5 см?

Геометрия

Точки A, B, C принадлежат одной прямой. Принадлежит ли точка В отрезку AC, если AC=3 см, ВС=5 см?

Автор: Гость