Сочинение на тему дорога в школу.

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Сочинение на тему дорога в школу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду в школу. Еще темно везде горят фонари светофоры еще мелькают желтым. Вот и школа я сразу вспоминаю всели я взял и понимаю что все взял захожу в школу
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