Сочинение на тему дружба

Гость: Гость:

Дружба – это не просто эмоциональная привязанность, это близкие отношения, основанные на доверии и искренности. Я считаю, что настоящий друг не станет тебя обманывать ни при каких обстоятельствах. Он найдёт в себе силы сказать правду, даже если ему непросто будет это сделать. Свою точку зрения я могу подтвердить конкретными примерами. Но, к сожалению, не всегда друзья поступают так, как это сделала героиня текста В.Осеевой. Когда-то у меня был друг, которому я очень доверял. В то время я увлекался игрой на гитаре. Мне казалось, что я очень хорошо играю, и мой друг всегда меня хвалил, слушая мои песни. Но однажды я узнал, что на самом деле другу не нравилось моё исполнение. Но он скрывал это от меня. Может быть, он это делал из лучших побуждений, но наша дружба после случившегося прекратилась. Я не смог простить ему обман и лицемерие. Всё-таки я предпочитаю знать правду, пускай, не очень приятную, но правду.