Сочинение на тему Евгений Онегин - «лишний человек»

Гость: Гость:

В свои молодые годы Евгений незнает куда податься,что делать и как жить.Постоянно находясь в светском обществе, его всё наскучило,он незнает места в жизни .Такие люди как он не приносят счастье другим людям,они не привыкли отвать,когда им все двери открыты,ну и зачем нужен такой человек? Без него существует общества,складываются судьбы,а он бездельник, который ни чего не делает, и а деревню он переехал для "смены обстановки" и это ему не помогла поэтому остается ему скучать