Пишите синонимы или близкие по назначению слова. 1. Ведущая тенденция 2. Размыва??ия границ 3. Факторы производства 4. Повернуть вспять 5. Превзойти при нашим показателям 6. Экспортная квота 7. Большой размах

Русский язык
Пишите синонимы или близкие по назначению слова. 1. Ведущая тенденция 2. Размыва??ия границ 3. Факторы производства 4. Повернуть вспять 5. Превзойти при нашим показателям 6. Экспортная квота 7. Большой размах
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1. Мода 4. Остановить
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