Даю 50 баллов 1.Сколько граммов раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, гид??оксида натрия, потребуется для нейтрализации 196 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, серной кислоты? !!!!!Объясните пожа...
Химия
Даю 50 баллов 1.Сколько граммов раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, гид??оксида натрия, потребуется для нейтрализации 196 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, серной кислоты? !!!!!Объясните пожалуйста как решалась эта задача. Какие действия выполнялись. (чтобы я могла объяснить).Помогите пожалуйста,срочно надо.!!!!
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