Даю 50 баллов 1.Сколько граммов раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, гид??оксида натрия, потребуется для нейтрализации 196 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, серной кислоты? !!!!!Объясните пожа...

Химия
Даю 50 баллов 1.Сколько граммов раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, гид??оксида натрия, потребуется для нейтрализации 196 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, серной кислоты? !!!!!Объясните пожалуйста как решалась эта задача. Какие действия выполнялись. (чтобы я могла объяснить).Помогите пожалуйста,срочно надо.!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://5terka.com/images/him91/ru91-462.jpg 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На окружности с Центром о отмечены точки a и B так , что AOB=45 Длина меньшей дуги AB=91.Найдите длину большей души
Ответить
Математика
1)1:80 2)0,644 столбиком пожалуйста
Ответить
Математика
Поможіть розвязати задачу 3 клас № 817 степан і олексій за 3 дні з*іли 120 маленьких льодяників скільки цукерок з*їв кожен із них за 1 день якщо ко...
Ответить
Математика
Помогите плиз задание на фотке!
Ответить
Математика
Составьте равенство и найдите у: произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа у больше 226 на 422
Ответить