Составьте равенство и найдите у: произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа у больше 226 на 422
Математика
Составьте равенство и найдите у: произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа у больше 226 на 422
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква 1)пред...стория,с...грать 2)бе...полезный , бе...звучный 3)пр...добрый,пр...открыть ...
Русский язык
Подчеркни слова,обозначающие действие предметов.Бежал,рисует,любил,рисовал,бегу,создавали,рассказываю,нарисую,расскажу,бежать,любовь,красить,память...
Алгебра
Составьте многочлен р(х)=Р1(х)+3Р2(х)-Р3(х) запишите его в стандартном виде, если: Р1(х)=-7х²+4 Р2(х)=3х-2 Р3(х)=-6х²-3х