Составьте равенство и найдите у: произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа у больше 226 на 422

Математика

Составьте равенство и найдите у: произведение числа 36 и суммы числа 14 и удвоенного числа у больше 226 на 422

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