1)1:80 2)0,644 столбиком пожалуйста
Математика
1)1:80 2)0,644 столбиком пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100_80___ (чтобы поделить нам к 10 еще надо 0 дописать) -80 0.0125 ------- 200 (опять приписываем 0) - 160 ----------- 400 -400 -------------------- 0 0,644 __92___ - 644 0.007 -------------- 0 это математика 5 класс. мы тоже этот номер делали недавно (1340) мы решали так, надеюсь, что всё верно
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