Помогите плиз задание на фотке!
Математика
Помогите плиз задание на фотке!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) =0,6y+1,2-7,5+1,5y= 2,1y-6,3 д) =1/8с-((20-9)/36*с)= 1/8с-11/36с=9/72с-22/72с= - 13/72с е) =х-3-18х-3= -17х-6= -(17х+6)
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