Поможіть розвязати задачу 3 клас № 817 степан і олексій за 3 дні з*іли 120 маленьких льодяників скільки цукерок з*їв кожен із них за 1 день якщо кожного дня вони з*їдали однакуву кількісьть льодяників?

Математика

Поможіть розвязати задачу 3 клас № 817 степан і олексій за 3 дні з*іли 120 маленьких льодяників скільки цукерок з*їв кожен із них за 1 день якщо кожного дня вони з*їдали однакуву кількісьть льодяників?

Автор: Гость