Поможіть розвязати задачу 3 клас № 817 степан і олексій за 3 дні з*іли 120 маленьких льодяників скільки цукерок з*їв кожен із них за 1 день якщо кожного дня вони з*їдали однакуву кількісьть льодяників?
Математика
Поможіть розвязати задачу 3 клас № 817 степан і олексій за 3 дні з*іли 120 маленьких льодяників скільки цукерок з*їв кожен із них за 1 день якщо кожного дня вони з*їдали однакуву кількісьть льодяників?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відповідь:за один день кожен з них з*їв 20 льодяників
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