Історичний портрет Данила Галицького
История
Історичний портрет Данила Галицького
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дани́ло Романович — руський князь з династії Рюриковичів, правительГалицько-Волинського князівства. Князь волинський (1211—1264),галицький (1211-1264), київський (1240). Син князя Романа II Великого здинастії Рюриковичів.Данило Галицький народився 1201 р. у князівській родині. Батько —великий галицько-волинський князьРоман Мстиславич, мати Анна, засвідченням істориків, походила звельможного боярського родуВолинського князівства. Передчасна ізагадкова загибель Романа Великого(1205 р.) різко змінила ситуацію уГалицько-Волинсь-кому князівстві, зокрема й у княжій родині.Після загибелі Романа Мстиславича розгорнулася жорстока й тривалаборотьба за владу між удільними князями, якою скористалися угорськіта польські феодали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Немецкий язык
1.-... ich hereinkommen - Ja, kommen Sie bitte herein! a. möchte b. müssen c. will d. darf 2. Haben Sie Zeit?... Sie morgen dolmetschen...
Українська мова
Химия
Даю 50 баллов 1.Сколько граммов раствора, содержащего 0,1 массовых долей, или 10%, гид??оксида натрия, потребуется для нейтрализации 196 г раство...