Історичний портрет Данила Галицького

История
Історичний портрет Данила Галицького
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Дани́ло Романович — руський князь з династії Рюриковичів, правительГалицько-Волинського князівства. Князь волинський (1211—1264),галицький (1211-1264), київський (1240). Син князя Романа II Великого здинастії Рюриковичів.Данило Галицький народився 1201 р. у князівській родині. Батько —великий галицько-волинський князьРоман Мстиславич, мати Анна, засвідченням істориків, походила звельможного боярського родуВолинського князівства. Передчасна ізагадкова загибель Романа Великого(1205 р.) різко змінила ситуацію уГалицько-Волинсь-кому князівстві, зокрема й у княжій родині.Після загибелі Романа Мстиславича розгорнулася жорстока й тривалаборотьба за владу між удільними князями, якою скористалися угорськіта польські феодали.
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