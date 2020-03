1.-... ich hereinkommen - Ja, kommen Sie bitte herein! a. möchte b. müssen c. will d. darf 2. Haben Sie Zeit?... Sie morgen dolmetschen? a. sollt b. können c. darf d. wollt 3. Ich soll schlafen, aber Peter ... fernse...

Немецкий язык

1.-... ich hereinkommen - Ja, kommen Sie bitte herein! a. möchte b. müssen c. will d. darf 2. Haben Sie Zeit?... Sie morgen dolmetschen? a. sollt b. können c. darf d. wollt 3. Ich soll schlafen, aber Peter ... fernsehen. a. wollt b. sollt c. darf d. möchtet 4. ... Sie wirklich hier arbeiten? Sieher, ich muss doch Geld verdienen. a. wollen b. könnt c. möchtet d. wollt 5. ... ich etwas für Sie tun? Ja, gern, tun Sie das bitte! a. möchte b. kann c. soll d. will 6. ... ich Platz nehmen ? Natürlich, nehmen Sie doch Platz, bitte! a. dürft b. will c. kann d. möchte 7. Heute siehst du nicht fern ! Warum ... ich heute nicht fernsehen? a. wollt b. darf c. sollt d. möchte 8. Wollen Sie schon gehen? Ja, ich ... leider ... . a. muß b. möchte c. darf d. will 9. Fährt Petra auch mit? Nein, sie ... nicht. Die Eltern erlauben nicht a. muß b. möchte c. soll d. darf

Автор: Гость