Напишіть твір-роздум на тему Чому я займаюся ранковою зарядкою! (5-7 речень)

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Напишіть твір-роздум на тему Чому я займаюся ранковою зарядкою! (5-7 речень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що особисто для мене ранкова зарядка?Це коли я виконую корисні вправи для мого здоров'я. Я знаю,що від цього я стану здоровішим.І мені подобається відчуття, після ранкової зарядки,я стаю бадьорішим і в кращому гуморі проводжу цілий день.
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Українська мова
Напишіть твір-роздум на тему Чому я займаюся ранковою зарядкою! (5-7 речень)
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