Напишіть твір-роздум на тему Чому я займаюся ранковою зарядкою! (5-7 речень)

Гость: Гость:

Що особисто для мене ранкова зарядка?Це коли я виконую корисні вправи для мого здоров'я. Я знаю,що від цього я стану здоровішим.І мені подобається відчуття, після ранкової зарядки,я стаю бадьорішим і в кращому гуморі проводжу цілий день.