Сочинение на тему гордость это хорошо или плохо

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Сочинение на тему гордость это хорошо или плохо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордость-это хорошо,когда человек знает себе цену, не унижается , не пресмыкается перед другими, или гордится своими достижениями и умом, то это достойно похвалы. Но вот гордыня-это зазнайство, когда человек ставит себя выше других, не уважает мнения товарищей. Это, конечно, плохо.
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