Сочинение на тему гордость это хорошо или плохо

Гость: Гость:

Гордость-это хорошо,когда человек знает себе цену, не унижается , не пресмыкается перед другими, или гордится своими достижениями и умом, то это достойно похвалы. Но вот гордыня-это зазнайство, когда человек ставит себя выше других, не уважает мнения товарищей. Это, конечно, плохо.