Сочинение на тему:"Я участник гражданской войны"

Гость: Гость:

В те времена я был совсем мал,и не понимал что такое война,но когда она дошла и до моего дома,я столкнулся с ней лицом к лицу.Когда увидел слёзы матери я понял, что всё это не понарошку и пришлось с этим бороться,моя помощь солдатам была,как никак кстати.Таскать боеприпасы,разведывать территорию всё это делал я.Мне было очень тяжело смотреть,как люди умирают просто так,мне становилось их жалко.И в какой-то момент я понял,что я стал героем,гером Гражданской войны!!!