Сочинение на тему Иван цыганёнок в повести горького

Гость: Гость:

Не помню, как я очутился в комнате матери, у бабушки на коленях, перед нею столицы какие- то чужие люди, сухая зелёная старуха говорила, заглушая все голоса: - Напоить его малиной, запутать с головой ... Она была вся зелёная, и платье, и шляпка, и лицо с бородавокой под глазом. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами. Прикрыв глаза рукою в чёрной кружевной перчатке без пальцев.