Сочинение на тему Иван цыганёнок в повести горького
Литература
Сочинение на тему Иван цыганёнок в повести горького
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не помню, как я очутился в комнате матери, у бабушки на коленях, перед нею столицы какие- то чужие люди, сухая зелёная старуха говорила, заглушая все голоса: - Напоить его малиной, запутать с головой ... Она была вся зелёная, и платье, и шляпка, и лицо с бородавокой под глазом. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами. Прикрыв глаза рукою в чёрной кружевной перчатке без пальцев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дописать уравнения реакций, одно из них записать в ионном виде (1 задание не нужно). Все 4 варианта если не трудно, спасибо.
Математика
Товар стоил 240 руб. Цену снизили на 30%, через месяц- еще на 10%. Какова цена товара пос??е двух снижений ?
Українська література
Математика