Сочинение на тему: "Как я ходил в химчистку"

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Сочинение на тему: "Как я ходил в химчистку"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с папой ходили на химчистку машину на свадьбу почистить. Шли мы и сидел старик он просил деньги папа дал ему деньги и мы пошли дальше. Когда мыли машину я попросил их можно вам помочь они мне разришили. Я нёс им тряпку мыл стекло было классно. По дороге домой мы вышли из машины и зашли в магазин купили мороженное мы съели мороженое и я встретил своего друга мы проиграли. Это был самый чудесный день в моей жизни!
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