Сочинение на тему Каким должен быть человек как начать сочинение вопрос

Гость: Гость:

Каждый человек разный,и у каждого есть свои плюсы и минусы. Идеальных людей не существует. Но на мой взгляд в человеке должны быти обязательные качаства это доброта , доверие , щедрость ,отзывчевость , честность (не могу сказать что это хорошее качество. Иногда оно приносит вред самому себе).