Сочинение на тему Каким должен быть человек как начать сочинение вопрос
Русский язык
Сочинение на тему Каким должен быть человек как начать сочинение вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек разный,и у каждого есть свои плюсы и минусы. Идеальных людей не существует. Но на мой взгляд в человеке должны быти обязательные качаства это доброта , доверие , щедрость ,отзывчевость , честность (не могу сказать что это хорошее качество. Иногда оно приносит вред самому себе).
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