Сочинение на тему "Капитал-это часть богатства, которую мы жертвуем, чтобы умножить своё богатство".

Обществознание
Сочинение на тему "Капитал-это часть богатства, которую мы жертвуем, чтобы умножить своё богатство".
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Гость:
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