Сочинение на тему картинки весны
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Сочинение на тему картинки весны
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Гость:
Звонко смеются дети, пуская в солнечных лужах разноцветные кораблики, раскрашивая паруса сотнями радуг. Маленькие мудрецы - в чистых сердцах которых нет грусти и печали. где живет лишь любовь и доброта. Задерживаюсь взглядом на первом цветке, который едва приподнял головку, а уже что - то рассказывает Ветерку, трепеща вуалевым тельцтельцем.
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