Сочинение на тему картинки весны

Гость: Гость:

Звонко смеются дети, пуская в солнечных лужах разноцветные кораблики, раскрашивая паруса сотнями радуг. Маленькие мудрецы - в чистых сердцах которых нет грусти и печали. где живет лишь любовь и доброта. Задерживаюсь взглядом на первом цветке, который едва приподнял головку, а уже что - то рассказывает Ветерку, трепеща вуалевым тельцтельцем.