Сочинение на тему кладовая солнца
Литература
Сочинение на тему кладовая солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кладовая солнца" М. М. Пришвина - сказка-быль, в которой переплетаются и правда, и вымысел, и легенда, и жизнь. Уже сам зачин произведения словно вводит нас в волшебный, сказочный мир: "В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переяславль-Залесского, осиротели двое детей... ". Но в то же время мы понимаем, что описанные события происходили на самом деле. Во-первых, автор точно указал место и время, во-вторых, рассказ ведется от лица человека, жившего по соседству, а в сказках обычно говорится, что дело было "давным-давно", и происходило оно "в тридевятом царстве, тридесятом государстве".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу( Бассейн имеет прямоугольную форму.Одна из его сторон на 6 м больше другой.Он окружён дорожкой ,ширина которой 0,...
Математика
Тележное колесо,радиус которого 30 см. сделало 300 оборотов. Какое расстояние проехала телега? Ответ выразить в метрах. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Выполните деление и запишите результат в один из трех столбцов в зависимости от в??да частного. Стобец 1 столбец 2 столбец 3 10:5=2 ; 10:4 = 2,...