Сочинение на тему "книги в нашей семье"
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Сочинение на тему "книги в нашей семье"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги играют очень важную роль в нашей жизни. Нет ни одной семьи, в доме которой не было бы книг. Почему так много людей увлечены чтением книг? Ответ прост – мир книг полон чудес. Из книг мы узнаем много интересного. Они помогают нам в самообразовании, и они дают нам лучший совет о том, как решить жизненные проблемы. И так здорово побывать в волшебном мире книг! Есть большое количество авторов и литературных персонажей, которые известны во всем мире. Что касается меня, я особенно люблю "Алису в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла, а "Приключения Тома Сойера" Марка Твена я могу перечитывать еще и еще. Такого рода книги делают чтение более увлекательным. Книги учат нас быть добрыми и умными, отважными и честными. По-моему, ни один компьютер не может заменить живого и богатого языка наших любимых книг! Говоря о книгах, Максим Горький, талантливый русский писатель, однажды сказал следующее: "Они расширили мир для меня… Моя жизнь стала счастливее, она стала богаче… Книги дают нам знания, а знания делают нас лучше". Эти слова – лучшее описание роли книг в нашей жизни, не так ли?
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