Выпиши сначала слова которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, разделяя их черточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык, уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш , пою, рисую, улица, урок.
Русский язык
Выпиши сначала слова которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, разделяя их черточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык, уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш , пою, рисую, улица, урок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ужи, пою, осел, язык, Олег, ужин, урок мо-роз, я-го-ды, за-яц, пти-цы, уро-ки, учи-тель, трак-тор, ка-ран-даш, ри-сую, ули-ца
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