Выпиши сначала слова которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, разделяя их черточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык, уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш , пою, рисую, улица, урок.

Русский язык

Выпиши сначала слова которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, разделяя их черточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык, уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш , пою, рисую, улица, урок.

Автор: Гость