Углы при одном основании трапеции равны 68 градусов и 71 градусов найти остальные у??лы трапеции

Геометрия
Углы при одном основании трапеции равны 68 градусов и 71 градусов найти остальные у??лы трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма односторонних углов = 180 180-71=109 - один угол 180-68=112 - другой угол
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