На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше чем на другой,сколько всего домов на обоих улицах

Математика
На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше чем на другой,сколько всего домов на обоих улицах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152+18=170 это на второй улице 170+152=222 на обоих улицах
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