Длина прямоугольника 12см ширина состовляет 1/4 часть длины найти пириметр и площадь

Математика
Длина прямоугольника 12см ширина состовляет 1/4 часть длины найти пириметр и площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12÷4=3 см - ширина 4×3=12 см² - площадь 4×2+3×2=14 см - периметр
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