Как составить словообразовательные гнездо слова дом? ✖
Русский язык
Как составить словообразовательные гнездо слова дом? ✖
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом - домИК - домИШКо - домИНа - домИЩе - домОВИК - домовНИЦа - домовничАть - домУШ-НИК - домОВой - домАШНий - ПО-домашнЕМУ - БЕЗдомНый -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши сначала слова которые нельзя переносить потом Спиши остальные слова разделяя их черточками для переноса Мороз,ягоды,ужи,заяц,осёл,птицы,язык...
Українська література