Как составить словообразовательные гнездо слова дом? ✖

Русский язык
Как составить словообразовательные гнездо слова дом? ✖
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом - домИК - домИШКо - домИНа - домИЩе - домОВИК - домовНИЦа - домовничАть - домУШ-НИК - домОВой - домАШНий - ПО-домашнЕМУ - БЕЗдомНый -
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