Сочинение на тему красные правы в гражданской войне очень срочно

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Гражданская война в России явилась закономерным итогом революционного кризиса, поразившего страну в начале 20 века. Цепь событий — первая русская революция, незавершенные реформы, мировая война, падение монархии, распад страны и власти, большевистский переворот — привела российское общество к глубокому социальному, национальному, политическому и идейно-нравственному расколу. Апогеем этого раскола стала ожесточенная борьба в масштабах всей страны между вооруженными силами большевистской диктатуры и антибольшевистских государственных образований с лета 1918 по осень 1920. Происхождение термина «Белая армия» связано с традиционной символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка и державной идеи в противопоставлении разрушительной «красной» . Белый цвет использовался в политике ещё со времён «белых лилий Бурбонов» и символизировал чистоту и благородство устремлений. Целью Белого движения провозглашалось — после ликвидации советской власти, окончания гражданской войны и наступления мира, и стабильности в стране — определение будущего политического устройства и формы правления России через созыв Национального учредительного собрания. На время Гражданской войны Белые правительства ставили перед собой задачу свержения советской власти и установления на удерживаемых территориях режима военной диктатуры. При этом вновь вводилось в силу законодательство, действовавшее в Российской Империи до революции, скорректированное с учётом приемлемых для Белого движения законодательных норм Временного правительства и законов новых «государственных образований» на территории бывшей Империи после Октября 1917 г. Политическая программа Белого движения в области внешней политики провозглашала необходимость соблюдения всех обязательств по договорам с союзными государствами. Казачеству было обещано сохранение самостоятельности при формировании собственных органов власти и вооружённых формирований. При сохранении территориальной целостности страны для Украины, Кавказа и Закавказья рассматривалась возможность «областной автономии». Первые же месяцы Гражданской войны развеяли дооктябрьские иллюзии большевиков о невозможности активного сопротивления «свергнутых эксплуататоров» и показали суровую необходимость создания аппарата политической полиции (ВЧК) и регулярной армии на базе малочисленных и необученных отрядов Красной Гвардии и полуразложившихся революционных частей бывшей императорской армии. В январе 1918 СНК принял декрет об образовании Рабоче-крестьянской Красной Армии по строго классовому принципу на добровольных началах. Белое движение подвело итог дооктябрьской России, в белом тылу получили ускоренное и полное завершение те экономические, социальные, политические и духовные процессы, которые привели Россию к революционному кризису 1917. Попытки Белого движения вдохнуть в дофевральскую Россию новую жизнь закономерно закончились поражением. Тем не менее, Белое движение, опираясь на неустойчивую поддержку средних слоев и половинчатую помощь союзников, своим отчаянным сопротивлением затянуло Гражданскую войну в России на три года. Подавляя его, большевики сумели победить только ценой перерождения из «пролетарской демократии» в тоталитарный режим.