Сочинение на тему лес

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Зимний лес Зимой в лесу очень хорошо. В лесу на ёлках лежит снег, а на полянках сугробы. Белки уже сидят в своих дуплах и грызут орехи. Медведь спит в берлоге и сосёт лапу, зайцы бегают по белоснежным полянам, а разные птицы клюют кислые ягоды рябины. Когда с утра рассвет, то снег на деревьях очень красиво блестит, а сугробы гладко лежат на земле.