Сочинение на тему- "Летние радости"

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Сочинение на тему- "Летние радости"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю лето. Каждый год я езжу к бабушке в деревню, и мне кажется, что нет ничего лучше, чем провести лето на свежем воздухе. У меня в деревне есть хорошие друзья, это соседские мальчишки, Паша и Юра. Мы с ними дружим уже несколько лет. Они очень веселые и хорошие ребята. Наша самая любимая забава – это ходить на речку. Речка мелкая и находится совсем рядом с бабушкиным домом. В это время бабушка занимается огородом, а вечером, когда возвращаются наши коровы, я люблю гонять телят. Когда на улице плохая погода, мы с друзьями играем в доме или в сенях. А вовремя дождя очень здорово надеть резиновые сапоги, бегать по лужам и пускать бумажные кораблики.
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