Сочинение на тему: Литература 18 века... Просто обычное сочинение про создание, какие изменения произошли, из-за чего были разнообразные переломы..

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На смену просветительскому классицизму приходит просветительский реализм, который приближает литературу к более близким для людей понятиям. Зарубежная литература 18 века получает новое направление, более реалистичное и демократичное. Писатели поворачиваются лицом к человеку, описывают его быт, рассказывают о его страданиях и мучениях. Языком романов и поэм писатели призывают своих читателей к милосердию и состраданию. Просвещенные люди 18 века начинают зачитываться произведениями Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье, Лессинга, Филдинга и Дефо. Главные герои – простые люди, которые не могут противостоять общественной морали, очень ранимые и часто безвольные. Авторам этих произведений еще очень далеко до реалистических литературных образов героев 19 и 20 веков, но уже заметен значительный сдвиг в сторону описания более жизненных характеров. Русская литература 18 века берет свое начало с преобразований Петра I, постепенно сменяя позиции просвещенного классицизма на реализм. Яркими представителями этого периода были такие авторы, как Антиох Кантемир, Тредиаковский и Сумароков. Они создали благодатную почву на русской земле для развития литературных талантов. Неоспоримы заслуги Ломоносова, Фонвизина, Державина, Радищева и Карамзина. Мы восхищаемся до сих пор их талантами и гражданской позицией. Английская литература 18 века отличалась формированием сразу нескольких различных направлений. Англичане первыми стали использовать такие жанры, как социальный и семейный романы, в которых проявились таланты Ричардсона, Смоллетта, Стивенсона, и, несомненно, Свифта, Дефо и Филдинга. Писатели Англии одними из первых стали критиковать не буржуазный строй, а самих буржуа, их моральные и нравственные ценности. Правда, Джонатан Свифт замахнулся в своей иронии и на сам буржуазный строй, показав в своих произведениях самые негативные его стороны. Английская литература 18 века представлена также явлением, получившим название сентиментализм. Она наполнена пессимизмом, неверием в идеалы и направлена только на чувства, как правило, любовного содержания. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/38070/literatura-veka