Преобразуйте десятичные дроби в обыкновенные и вычислите: 1) 0,5+1/3 3) 0,125+5/12
Математика
Преобразуйте десятичные дроби в обыкновенные и вычислите: 1) 0,5+1/3 3) 0,125+5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/10+1/3= приводим к общему знаменателю,30 = 15/30+10/30=25/30. Сокращаем на 5=5/6 2) 125/1000+5целых 12/100= приводим к общему знаменателю,1000 = 125/1000+5целых 120/1000= 5целых 225/1000, сокращаем на 5= 5 целых 45/200= сокращаем на 5= 5целых 9/400
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