Сочинение на тему люби и сохраняй природу Заранее большое спасибо))
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Сочинение на тему люби и сохраняй природу Заранее большое спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен любить и охранять природу! Люди загрязняли реки и моря, степи и леса, что становится страшно за будущее поколение!!! Из-за загрязнения природы растения и животные да и люди погибают. Используйте полезные ископаемые в свою пользу, но и так что бы не навредить природе!
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