Здравствуйте! Сосчитайте, пожалуйста, пример а/6+а/6+а/3
Алгебра
Здравствуйте! Сосчитайте, пожалуйста, пример а/6+а/6+а/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там все рассписано. Смотреть приложенное фото. Ответ к примеру и решение там
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