Рассмотри рисунок какое название можно дать рисунку На рисунке нарисован класс ??читель ученики что то пишут а один мальчик стирает доску какие слова из словаря могут понадобиться для описания рисунка

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Рассмотри рисунок какое название можно дать рисунку На рисунке нарисован класс ??читель ученики что то пишут а один мальчик стирает доску какие слова из словаря могут понадобиться для описания рисунка

Автор: Гость