Рассмотри рисунок какое название можно дать рисунку На рисунке нарисован класс ??читель ученики что то пишут а один мальчик стирает доску какие слова из словаря могут понадобиться для описания рисунка
Русский язык
Рассмотри рисунок какое название можно дать рисунку На рисунке нарисован класс ??читель ученики что то пишут а один мальчик стирает доску какие слова из словаря могут понадобиться для описания рисунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название можно дать,, в классе"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
.Для чего предназначается простейший очаг? а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для ...
Русский язык
Помогите!Во многих фамилиях известных писателей спрятаны слова. Лексическре значение:Основная общественная организация первообщинного строя, объеди...
Математика