Помогите!Во многих фамилиях известных писателей спрятаны слова. Лексическре значение:Основная общественная организация первообщинного строя, объединённая кровным родством.
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Помогите!Во многих фамилиях известных писателей спрятаны слова. Лексическре значение:Основная общественная организация первообщинного строя, объединённая кровным родством.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род - Джанни Родари (ит. писатель)
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