молекулярную формулу углеводорода по следующим данным: массовая доля углерода в ??еществе составляет 81,8% , а относительная плотность вещества по водороду равна 22
Химия
молекулярную формулу углеводорода по следующим данным: массовая доля углерода в ??еществе составляет 81,8% , а относительная плотность вещества по водороду равна 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3н8 .... рассчет нужен? ???
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