молекулярную формулу углеводорода по следующим данным: массовая доля углерода в ??еществе составляет 81,8% , а относительная плотность вещества по водороду равна 22

Химия

молекулярную формулу углеводорода по следующим данным: массовая доля углерода в ??еществе составляет 81,8% , а относительная плотность вещества по водороду равна 22

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