Задача:В квартире две комнаты , кухня и коридор . Найдите площадь всей квартиры , если обе комнаты занимают 35 м2 -кухня 9 м2 а коридор=а м2 если а =5 и а = 8
Математика
Задача:В квартире две комнаты , кухня и коридор . Найдите площадь всей квартиры , если обе комнаты занимают 35 м2 -кухня 9 м2 а коридор=а м2 если а =5 и а = 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При а =5: 35+9+5=49м2 при а =8: 35+9+8=51м2
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