Задача:В квартире две комнаты , кухня и коридор . Найдите площадь всей квартиры , если обе комнаты занимают 35 м2 -кухня 9 м2 а коридор=а м2 если а =5 и а = 8

Математика

Задача:В квартире две комнаты , кухня и коридор . Найдите площадь всей квартиры , если обе комнаты занимают 35 м2 -кухня 9 м2 а коридор=а м2 если а =5 и а = 8

Автор: Гость