Охарактеризуйте период Веймарской республики в Германии.

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Ве́ймарская республика (нем. Weimarer Republik, Deutsches Reich Weimarer Republik ) — принятое в историографии наименование Германии в 1919—1933 годах, названное по созданной в Веймаре Национальным учредительным собранием федеральной республиканской системы государственного управления и закреплённой принятой там же 31 июля 1919 года новой демократической конституции. Официально государство продолжало именоваться «Германское государство» (нем. Deutsches Reich), как и во времена Германской империи (среди переводов слова «рейх» (Reich) есть и «государство», и «империя»).