Номер 222 решите пожалуйста. Мне очень нужно.
Математика
Номер 222 решите пожалуйста. Мне очень нужно.
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Гость:
1) (сокращаем на 7) 2) (сокращаем на 17) 3) (сокращаем на 9) 4) (сокращаем на 8)
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